Torvaianica, vacanza con furto: parcheggia l’auto sul lungomare e la ritrova distrutta e senza valigie

Torvaianica. Un’accoglienza pessima e una giornata da dimenticare per una famiglia della Onlus Milano 25. Durante una festa organizzata per una mamma in terapia oncologica, una famiglia è stata derubata proprio davanti all’abitazione dove si stava svolgendo la festa.

Torvaianica, furto sul lungomare delle Sirene

L’auto di Benedetto, papà di un bambino divenuto angelo nel febbraio 2021, è stata distrutta da ignoti per rubare gli oggetti lasciati all’interno. La famiglia, di ritorno da una vacanza, si era fermata sul lungomare delle Sirene a Torvaianica per soli 60 minuti, giusto il tempo di salutare il gruppo di Milano 25, impegnato nei festeggiamenti.

Tra il “bottino” dei malviventi tutte le valigie con gli oggetti personali delle vittime, tra cui vestiti di una bimba di 5 mesi, giacche, medicine e le chiavi di casa. Il vetro posteriore è stato rotto costringendo i familiari a intraprendere tutto il viaggio di ritorno senza vetri. Non solo il furto, ma anche il ritardo e la conseguente perdita del traghetto da Napoli per rientrare in Sicilia. Un brutto epilogo per la famiglia della onlus Milano 25, che ha concluso una giornata di festeggiamento facendo i conti con questa triste situazione.

La ODV Milano 25 arriva a Pomezia

Milano 25 è una ODV di Zia Caterina (di Firenze) che spesso si reca in visita nel comune di Pomezia a sostegno di “super Lavy”, una ragazza di nome Lavinia di Torvaianica, che sta affrontando una terapia oncologia al Meyer di Firenze. Zia Caterina è stata insignita il 31 marzo 2023 del riconoscimento come ufficiale dell’ordine al merito della Repubblica italiana dal Presidente Mattarella e si occupa di sostenere le famiglie di bambini alle prese con disagi oncologici.