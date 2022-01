Tragedia a Latina, si schianta contro un bus: la vittima è il 22enne Marco Marini

Si chiamava Marco Marini il 22enne di Borgo Sabotino che ieri sera ha perso tragicamente la vita in un terribile incidente stradale a Latina, nei pressi della Motorizzazione. Lo scontro, che ha avuto purtroppo il peggiore degli epiloghi, si è verificato in via Congiunte Destre, intorno alle 19.30: qui ad impattare sono stati un bus e un’auto.

Tragedia a Latina, la vittima è Marco Marini

Stando a una primissima ricostruzione, il conducente dell’autobus stava facendo manovra per entrare nel distributore di carburante, che si trova proprio lì, ma non si sarebbe reso conto che stava arrivando una vettura. Auto guidata da Marco Marini, il 22enne che purtroppo non ha avuto scampo.

Il giovane pare si sia accorto di quanto stava accadendo e sembra abbia tentato in tutti i modi di frenare. Senza riuscirci. L’auto sulla quale viaggiava si è schiantata frontalmente contro il bus e sul posto sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per estrarre il corpo del giovane dalle lamiere: per lui non c’era più nulla da fare, è morto sul colpo. Gli accertamenti sono ancora in corso e la Polizia Locale di Latina, come da prassi, ha disposto gli esami alcolemici per l’autista del mezzo, che al momento dell’impatto era fuori servizio. Un impatto violento in cui Marco Marini, a soli 22 anni, ha perso la vita.

