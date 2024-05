Tragedia a Napoli in un cantiere della metropolitana: un morto e due feriti

Sul posto la polizia e i vigili del fuoco.

Incidente sul lavoro a Napoli all’interno di un cantiere della metropolitana. Poche ore fa il terreno interessato dai lavori per la nuova metro nel tratto tra Capodichino e Poggioreale avrebbe ceduto, con gravi danni ad alcuni operai sul posto. Sul posto sono presenti la polizia e i vigili del fuoco e il bilancio delle vittime è tragico, con morti e feriti.

Incidente in un cantiere della metropolitana a Capodichino: cosa sta succedendo

Mentre sono in corso i lavori tra Capodichino e Poggioreale, sembra che il terreno interessato dagli interventi, all’interno del cantiere della metropolitana, abbia ceduto. L’esito al momento è di un morto e due feriti.

L’uomo che ha perso la vita, tale Antonio Russo, avrebbe avuto 63anni ed era originario di Giugliano, in Campania. Sembrerebbe che a settembre 2024 fosse prossimo alla pensione. Quanto ai feriti, sembra si tratti di Michele Pannone, 54 anni, e Salvatore Agliottone, 59 anni. Tutte le persone coinvolte nell’incidente lavoravano per la Sinergo, impegnata nei lavori a Capodichino. Uno dei feriti avrebbe anche delle costole fratturate, mentre l’altro risulta in condizioni più gravi.

I sindacati: “Chieste al Governo azioni radicali”

Sul caso si è espressa nelle ultime ore anche la Uil, tramite Giovanni Sgambati, segretario generale della Uil Campania, “Sono anni che portiamo avanti come Uil una battaglia di sensibilizzazione contro le morti e gli incidenti sul lavoro, abbiamo chiesto al governo azioni radicali, efficaci, ma restiamo inascoltati – sottolinea – Servono controlli e ispezioni a tappeto, serve una procura speciale come per l’antimafia, perché le morti sul lavoro per noi sono dei veri e proprio omicidi. E poi, più volte, abbiamo ribadito che vanno eliminati sub appalti e sub appaltini. Serve responsabilità, quanti morti ancora dobbiamo contare?”.

Secondo la Filca Cisl Napoli, a cui erano iscritti alcuni lavoratori, l’incidente nel cantiere della metro di Capodichino sarebbe stato determinato da un malfunzionamento del treno su cui viaggiavano i tre operai – la vittima e i due feriti – nel tunnel. Grande il dolore dei colleghi e dei sindacalisti.