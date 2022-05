Tragedia a Roma: si accascia e sbatte contro una serranda, morto 58enne

Tragedia nel pomeriggio di oggi, 7 maggio, a Roma. Un uomo, un italiano di 58 anni, stava passeggiando in via Roiti, in zona San Paolo- Marconi, quando improvvisamente si è accasciato a suolo. Cadendo, l’uomo ha sbattuto contro la serranda di un negozio. E’ successo intorno alle ore 17:20.

I tentativi di rianimazione

Il 58enne ha perso i sensi e le sue condizioni sono apparse subito gravi. I passanti che hanno assistito alla scena, spaventati, hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 supportati da un medico e una pattuglia della polizia di stato. Ma ogni tentativo di rianimazione dell’uomo è stato vano. Nonostante gli sforzi da parte del personale del 118, il 58enne è deceduto poco dopo. Non si sa se l’uomo sia morto a causa del malore o per aver battuto la testa mentre cadeva. La salma del 58enne è stata affidata al medico necroscopo e trasferita in ospedale per l’esame autoptico che stabilità l’esatto motivo del decesso.