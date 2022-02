Tragedia a Roma, si getta dal terrazzo condominiale: morto

Ancora un suicidio a Roma, l’ennesimo di una lunga scia che sembra non volersi fermare. Questa volta a mettere la parola fine alla sua vita è stato un uomo, che poco prima delle 5 di stamattina, ha deciso di lanciarsi di sotto, di gettarsi dal terrazzo condominiale del palazzo in cui viveva.

Portuense, uomo di 40 anni si suicida

La segnalazione è arrivata agli agenti di Polizia alle 4.52 di una domenica che sarebbe dovuta essere come tante. E che, invece, si è trasformata in tragedia. Un uomo di 40 anni ha deciso di suicidarsi: è salito fino al terrazzo condominiale, poi da lì si è gettato di sotto. Un ‘volo’ fatale che, purtroppo, non gli ha lasciato scampo. E’ successo in via Pietro Venturi, in zona Portuense e ora i residenti sono sotto choc: un tam tam sui social, tanti perché. Cosa ha portato la vittima a mettere fine alla sua vita? In un mondo in cui sembra non esserci più comprensione, ascolto. E in cui chi è in difficoltà si sente sempre più solo, abbandonato a se stesso. Le domande restano, ma purtroppo quello che è certo è che un’altra persona si è suicidata. Sul posto sono intervenuti gli agenti di Polizia del Commissariato San Paolo, quelli della scientifica e diverse volanti, ma per l’uomo purtroppo era già troppo tardi.