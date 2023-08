Tragedia a Subiaco, Alberto De Zordo muore mentre lavora con il trattore

In pensione, stava lavorando il terreno con il proprio trattore quando qualcosa è andato storto. Siamo a Subiaco in provincia di Roma quando un uomo è rimasto incastrato nella fresa che trainava con mezzo agricolo. Alberto De Zordo, questo il nome della vittima, aveva 68 anni ed è deceduto sul colpo. Inutili i soccorsi, i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Alberto De Zordo è morto in un incidente ieri pomeriggio

La tragedia si è consumata ieri pomeriggio a Subiaco, nel terreno agricolo della vittima. L’appezzamento di terreno si trovava in località La Calcara. Stando ai primi rilievi effettuati, il 68enne stava lavorando un terreno in pendenza a bordo del suo trattore, al quale aveva attaccato una fresa. La macchina agricola si è poi ribaltata, le cause di come sia potuto accadere sono in fase di accertamento, ed il pensionato è sbalzato sotto la fresa. Una caduta violenta che non gli ha purtroppo lasciato scampo. Fatto scattare l’allarme, sul posto è giunto il personale del 118, i Vigili del Fuoco ed i carabinieri della compagnia di Subiaco. All’arrivo dei soccorsi era ormai troppo tardi, l’uomo era già morto. Accertato il decesso, la salma è stata affidata ai familiari.

L’incidente sul lavoro a Pontinia

Nel mese di maggio invece un gravissimo incidente sul lavoro si è verificato presso un’azienda zootecnica nel Comune di Pontinia, in provincia di Latina. Qui, un agricoltore di 68 anni è stato travolto da una balla di fieno. L’uomo, che lavorava presso un campo della zona, è stato investito dalla grossa struttura in erba secca. Un colpo violento, che ha schiacciato l’uomo e l’avrebbe lasciato esanime e sanguinante sul campo da raccolto. Alla luce di quanto accaduto, le sue condizioni di salute sono subito apparse serie e delicate. Vani, purtroppo, i soccorsi.