Tragedia ai Castelli: lascia un biglietto, poi il volo dal quarto piano. Donna morta sul colpo

Sul posto la polizia di Stato che sta cercando di ricostruire gli ultimi istanti della donna.

È precipitata nel vuoto, fendendo il cielo e squarciando anche la tranquillità del comune di Frascati, alle porte di Roma. Non c’è stato nulla da fare per la 58enne che poche ore fa è caduta da un palazzo, morendo sul colpo. La tragedia ha sconvolto la cittadina, mentre proseguono le indagini per comprendere se si tratta di un evento accidentale o di una scelta, drammatica, ma voluta.

Donna precipita da un palazzo a Frascati: in corso le indagini

Non si sa ancora nulla della signora che intorno alle 15.45 di pomeriggio è precipitata nel vuoto dal quarto piano di un palazzo che affaccia su via Ajanni, nel centro di Frascati, in zona Castelli romani.

I soccorsi sono stati subito allertati dai testimoni che hanno assistito alla scena tragica. I soccorritori hanno tentato di rianimare la donna ma, vista la caduta e l’impatto col selciato, le speranze sono state vane. Diversi i presenti sulla scena, sconvolti dal tonfo che ha irrotto nella serenità del centro storico, tra commercianti e passanti che hanno sperato fino all’ultimo in una buona notizia. Al momento sul posto è intervenuta la polizia di Stato, che sta cercando di ricostruire gli ultimi istanti della donna. L’ipotesi più probabile è che la 58enne, prossima al compleanno a luglio, avrebbe scelto volontariamente di togliersi la vita, una teoria avvalorata anche dal fatto che avrebbe lasciato un biglietto scritto, di cui tuttavia non si conosce il contenuto. Al momento le autorità non escludono comunque nessuna pista.