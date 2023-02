Tragedia a Guidonia: l’imprenditore Franco Greco muore travolto da un camion

Guidonia. Tragedia questa mattina nel Centro Agroalimentare di Roma a Setteville, che si trova in via Tenuta del Cavaliere. Un noto imprenditore del posto, Franco Greco, ha perso irrimediabilmente la vita in un incidente. Le prime provvisorie ricostruzioni parlano di un un camion che in quel momento era intento a fare manovra e che lo avrebbe accidentalmente travolto, uccidendolo sul colpo.

Morto Franco Greco travolto da un camion durate una manovra

Per l’imprenditore di Carsoli non c’è stato niente da fare. Si era recato in quel luogo per fare degli acquisti presumibilmente legati alla sua nota azienda di commercio prodotti ortofrutticoli. L’intera comunità e tutti coloro che lo conoscevano si stringono intorno alla triste perdita avvenuta nella mattinata di oggi, come scrive un utente: ”Ho avuto l’onore di conoscerti e ho conosciuto una grande persona. La vita non è giusta.Riposa in pace Franco Greco, condoglianze a tutta la famiglia”.

L’intervento dei soccorsi e i tentativi di rianimarlo

I soccorsi e gli operatori del 118 di Guidonia sono immediatamente intervenuti sul posto dopo la concitata chiamata d’emergenza, ma purtroppo ogni tentativo è stato vano. Hanno cercato in tutti i modi, ostinatamente, di rianimarlo, ma le sue condizioni dopo essere stato travolto dal camion che faceva manovra erano davvero troppo gravi. Lo sforzo dello staff medico non è riuscito a salvare Franco, e alla fine hanno solamente potuto constatarne il decesso.

I rilievi sul posto da parte delle Forze dell’Ordine

Sul posto, contestualmente dopo l’intervento, si sono soffermati per diverso tempo gli operatori delle forze dell’ordine per poter svolgere i rilievi necessari alla ricostruzione della triste dinamica. I rilievi e le testimonianze che sono state raccolte durante la mattinata saranno fondamentali per poter stabile l’ordine di responsabilità per il drammatico evento. Per ora, rimane solamente un tremendo ed incolmabile vuoto dopo la sua dipartita.