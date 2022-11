Attraversa i binari per scappare dai Carabinieri: 17enne travolto da un treno

Tragedia a Novara, dove un 17enne è stato travolto da un treno nella notte tra il 4 e il 5 novembre. L’adolescente, secondo una prima ricostruzione, stava cercando di scappare dai carabinieri dopo un tentativo di furto. Purtroppo però, il gesto di fuga disperato si è concluso nel peggiore dei modi.

Travolto da un treno in corsa: 17enne morto sul colpo

Insieme a un amico, il 17enne, poco dopo la mezzanotte aveva rotto il vetro e forzato le sbarre della porta posteriore di una farmacia, facendo scattare l’allarme. Sul luogo è giunta una pattuglia dei carabinieri del Radiomobile di Arona che ha intercettato subito i due giovani in fuga. Gli adolescenti si sono dati alla fuga a piedi.

22enne denunciato per tentato furto

Un 22enne è stato fermato, mentre il 17enne nella disperazione ha attraversato i binari, ma in quel momento stava passando un treno merci. Il treno ha preso in pieno il ragazzo, che è morto sul colpo. Sul luogo i sanitari del 118, che hanno constato la morte del giovane. Il 22enne fermato dai carabinieri è stato denunciato a piede libero per tentato furto.