Tragedia in Sardegna: morto il medico romano Flavio Testa

Era in mare e stava praticando apnea, una delle sue più grandi passioni, quando – improvvisamente – si è sentito male. E per lui, Flavio Testa, medico originario di Roma di 38 anni, non c’è stato nulla da fare: inutili i tentativi di soccorso, il personale sanitario del 118 non ha potuto fare altro se non constatare il decesso. Probabilmente avvenuto per un infarto.

Morto medico romano in Sardegna

Il medico, originario di Roma ma residente a Palau, ieri pomeriggio stava praticando apnea a Porto Pallo quando, improvvisamente, si sarebbe sentito male. Forse, stroncato da un infarto nel meraviglioso mare della Sardegna: per lui, infatti, non c’è stato nulla da fare. Il 38enne è morto davanti agli occhi dei bagnanti, tra incredulità e dolore: inutili, purtroppo, l’intervento dell’eliambulanza e i tentativi di rianimazione.

Flavio Testa è morto mentre praticava uno sport che amava. Lui che era conosciuto anche a Sassari e prestava servizio alla guardia medica locale, in Gallura. Quella giornata all’insegna della spensieratezza, purtroppo, si è trasformata in tragedia. Sul posto ieri pomeriggio sono intervenuti i Carabinieri per tutti i rilievi del caso.