Tragedia in vacanza, 74enne romana trovata morta sulle scale di casa: era lì da giorni

Stava trascorrendo, come faceva ogni anno, le sue vacanze nella casa di Collazzone, in provincia di Perugia. Lei che da Roma si era trasferita lì per vivere nella quiete e lei che, invece, ieri mattina è stata trovata senza vita sulle scale di casa. Il suo corpo era in avanzato stato di decomposizione, pare presentasse lividi ed ematomi riconducibili, forse, a una caduta accidentale, ma ora le indagini sono in corso per fare chiarezza sulla 74enne morta e originaria della Capitale.

Donna trovata morta a Collazzone

Nessuna notizia della donna da giorni, poi ieri mattina la tragica scoperta: il suo corpo era lì, riverso a terra. E probabilmente la 74enne, Annamaria C, era morta già da giorni. Al piano di sopra, chiuso nella stanza il figlio di 40 anni, che soffre di stereotipie dello spettro acustico e che si stava nascondendo sotto le coperte, quasi come a proteggersi. Al suo fianco il cagnolino, l’amico inseparabile della donna che forse ha vegliato sul suo corpo.

Le indagini

Ora bisognerà fare chiarezza. Annamaria è morta per una caduta accidentale dalle scale? Ha avuto un malore e non è riuscita a chiedere aiuto? Le indagini sono in corso e sarà sicuramente l’autopsia a fornire i dettagli sui tempi di una morte, che resta ancora avvolta nel mistero.

Quello che è certo, però, è che nessuno pare si sia accorto di nulla, anche perché la donna, come ha raccontato chi la conosceva al quotidiano La Nazione, aveva spiegato di avere intenzione di tornare a Roma e di partire per una crociera. Ieri mattina, però, la tragica scoperta: dalla Capitale i parenti non avevano più sue notizie e avevano intuito che qualcosa non stesse andando per il verso giusto. Annamaria era morta, era a terra vicino alle scale. E forse era lì da giorni, in casa con il figlio che non ha chiesto aiuto, e con il cagnolino che ha vegliato su di lei.