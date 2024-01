Aveva 7 mesi il bambino figlio di una giovane coppia di Latina che è morto all’ospedale Bambin Gesù di Roma a causa di una meningite. E’ successo la sera di domenica 21 gennaio 2024. Andiamo a vedere insieme più nel dettaglio cosa è successo.

Cosa è successo a Latina domenica 21 gennaio 2024

Il giorno precedente, sabato 20 gennaio, la mamma ha portato il piccolo in ospedale con una febbre molto alta e che non accennava ad abbassarsi. I sanitari dell’ospedale Santa Maria Goretti del capoluogo pontino, capita la gravità della situazione, hanno subito disposto il trasferimento all’ospedale Bambin Gesù di Roma dove è stato ricoverato per meningite: ma le sue condizioni non sono mai migliorate.

Bimbo di 7 mesi muore di meningite

Il bambino non ha risposto alle terapie ed è morto domenica a causa di arresto cardiaco. Ora la famiglia sta pensando di chiedere accertamenti medico legali per chiarire le cause della morte.

Il precedente. Valeria Fioravanti, la perizia sulla 27enne morta per meningite: “La malattia non fu riconosciuta”

Una perizia scioccante quella in merito alla morte di Valeria Fioravanti. La 27enne è morta a gennaio scorso per una meningite. Ma per i medici di due ospedali di Roma la ragazza aveva mal di testa e mal di schiena. Così le hanno prescritto antidolorifici: mentre il toradol le faceva passare il dolore, la meningite la uccideva.

La drammatica storia di Valeria Fioravanti

Nel primo ricovero per Valeria Fioravanti, i medici hanno parlato di una cefalea causata da un movimento ‘incongruo’ compiuto mentre si lavava i capelli. Il secondo errore, a sette giorni di distanza, a un altro ospedale: una lombo sciatalgia. Nella perizia richiesta dalla pubblica ministera Eleonora Fini si legge che la malattia non è stata riconosciuta.

E non sono stati eseguiti gli esami specifici per tempo nonostante il quadro clinico particolarmente grave. Tre medici rischiano adesso un processo con l’accusa di omicidio colposo. Perché sono stati superficiali nel trattare la paziente. E l’antidolorifico somministrato l’ha di fatto condannata a morte.