Tragedia sul Gran Sasso, morti due alpinisti: erano in cordata con altri

Ancora una tragedia sul Gran Sasso, sul Corno Piccolo, dove poco fa due alpinisti, in cordata con altri ‘colleghi’ sono precipitati di sotto. E sono morti. Inutili i tentativi di soccorso e rianimazione, per loro non c’è stato nulla da fare: sono scivolati lungo la parete, hanno fatto un ‘volo’ di diversi metri e i loro cuori hanno smesso di battere.

Incidente sul Gran Sasso oggi

Sul posto il Soccorso Alpino (Cnsas) con due squadre in movimento dai versanti aquilano e teramano. Presente anche l’elicottero del personale sanitario del 118, decollato da Pescara. Al momento, le informazioni sono frammentarie, ma sappiamo che l’incidente è accaduto sul versante teramano del Gran Sasso, con l’allarme lanciato da altri due alpinisti.

Scia di sangue sul Gran Sasso

Il 26 settembre del 2022 due alpinisti, Luca Iani, 55enne di Roma e Marco Paccosi, 42enne di Sansepolcro (in provincia di Arezzo) hanno perso la vita proprio sul Gran Sasso. E quel weekend, con la natura che ti circonda, si è trasformato in tragedia. Loro due uniti dalla passione della montagna e delle scalate. E uniti nel tragico destino. I due alpinisti avevano deciso di scalare la montagna abruzzese, poi però erano ‘spariti’ nel nulla. Loro che sarebbero dovuti rientrare a casa per cena, lì a quella porta non si sono mai presentati. E immediatamente sono scattate le ricerche. Il telefono che squilla a vuoto, i soccorritori al lavoro, poi la tragica scoperta: in prossimità di Pizzo Intermesoli, in fondo a un canale, sono stati identificati i corpi dei due uomini. Un volo di oltre 100 metri che, purtroppo, non ha lasciato scampo agli alpinisti esperti. A distanza di mesi una tragedia simile.