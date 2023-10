Tragico incidente sul lavoro, precipita da cinque metri: muore Massimo Guglielmo

E’ morto poco dopo l’arrivo in elicottero al policlinico San Camillo di Roma. Un imprenditore di 46 anni, Massimo Guglielmo, titolare di una ditta edile, è deceduto ieri sera, mercoledì 18 ottobre 2023, a seguito delle gravissime ferite riportate dopo un volo di alcuni metri all’interno del campo sportivo comunale di Cervaro, nel sud della provincia di Frosinone. E’ quanto ha riportato l’agenzia di stampa Agi.

Massimo Guglielmo cade da un’impalcatura e muore

Il 46enne, titolare di una ditta di ristrutturazioni, stava svolgendo dei lavori di messa in sicurezza degli spalti quando per cause ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri ha perso l’equilibrio ed è finito con la testa su uno dei gradoni in cemento. Un impatto violentissimo che ha provocato lesioni irreparabili. Immediatamente soccorso, Massimo Guglielmo è stato trasferito d’urgenza all’ospedale San Camillo – Forlanini a Roma, dove si è spento poco dopo le 20.

Le indagini della procura della Repubblica di Cassino sulla morte di Massimo Guglielmo

La procura della Repubblica di Cassino ha aperto un’indagine e il magistrato titolare dell’inchiesta, il sostituto procuratore Flavio Ricci, ha sottoposto a sequestro la struttura sportiva.

Il precedente. Incidente sul lavoro a Latina, operaio cade dal ponteggio: stavano ristrutturando una scuola

Un disastroso incidente sul lavoro si è verificato in una scuola di Latina. Un operaio, impegnato a lavorare sul ponteggio dell’Istituto Tecnico Commerciale Vittorio Veneto, per motivi ancora da accertare è precipitato nel vuoto. Il lavoratore, da quello che siamo venuti a sapere, era impegnato nelle opere di ristrutturazione della struttura scolastica.

Operaio cade dal ponteggio a Latina

Solo miracolosamente, l’uomo è uscito vivo dalla terribile caduta. Intervenuti celermente i paramedici del 118, l’operaio è stato trasportato presso il Pronto Soccorso dell’ospedale Santa Maria Goretti. Qui, dopo le lastre e la visita dell’ortopedico, le condizioni del lavoratore non sono state dichiarate come gravi. Ferite che, secondo i sanitari, dovrebbero guarire con diverse settimane di riposo.