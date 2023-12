Trastevere, somministrava alcool ai minori: maxi multa e 7 giorni di chiusura per un esercizio commerciale

Il Questore di Roma ha sospeso per 7 giorni la licenza di un esercizio commerciale in zona Trastevere a causa della somministrazione di alcolici a minori. Elevate sanzioni amministrative superiori a 3600 euro.

Ancora controlli della polizia a Trastevere

Controlli amministrativi dedicati e servizi specifici vengono organizzati costantemente dalla Questura di Roma e svolti dai poliziotti dei Commissariati e dei Distretti della capitale. Questa volta è toccato a Trastevere, da lungo tempo oggetto di specifica attenzione, in particolare per quanto riguarda il controllo di esercizi commerciali in cui avviene somministrazione di alcolici. Il provvedimento è stato emesso all’esito del lavoro svolto dagli agenti del commissariato di zona.

Chiuso per una settimana un esercizio commerciale in via del Moro

Nei giorni scorsi i poliziotti hanno controllato un pub posto in via del Moro, riscontrando numerose irregolarità amministrative. Inoltre, i poliziotti hanno avuto modo di identificare un minorenne al quale era stata somministrata una bevanda alcolica contenente del whiskey.

Il Questore di Roma, dopo aver esaminato l’istruttoria redatta dalla Divisione di Polizia Amministrativa e sulla base delle risultanze investigative del commissariato di Trastevere, ha adottato un provvedimento con il quale ha disposto la chiusura dell’esercizio per la durata di 7 giorni.

A dare esecuzione al provvedimento sono stati gli agenti del locale commissariato che, così come prescritto, hanno affisso sulla porta del locale il cartello con la dicitura “Chiuso con provvedimento del Questore di Roma”.