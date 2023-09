Treni nel caos a Roma, giornata nera per i pendolari: cancellazioni e ritardi

Centinaia di treni cancellati, pendolari lasciati a piedi senza nemmeno l’ausilio di una navetta sostitutiva. E’ caos a Roma e nel Lazio in generale, a seguito della cancellazione da parte di Trenitalia di tantissime corse. Enorme il disagio per chi usa quotidianamente il treno per spostarsi.

Treni cancellati o modificati, l’elenco

Sul sito ufficiale di Trenitalia è comparso un file pdf davvero preoccupante, in cui sono indicati tutti i treni cancellati (QUI la lista). Si tratta di un numero impressionante di convogli, tutti regionali. E a preoccupare non è solo il numero di treni cancellati o modificati. C’è anche un altro elemento ad aggrevare il tutto. Come si legge nel file pdf, alcuni treni risultano soppressi addirittura fino al 01/10.

Si ‘parte’ (scusate il gioco di parole) con il treno cancellato delle ore 4.16, che sarebbe dovuto partire da Orte per arrivare a Fiumicino Aeroporto alle ore 06.33. L’ultimo treno cancellato, in ordine cronologico, nell’arco delle 24 ore è quello che sarebbe dovuto partire alle ore 23.27 da Fiumicino Aeroporto per arrivare a Roma Ostiense alle ore 23.59.

Perché Trenitalia ha cancellato così tante corse?

Restano ancora da capire al momento le cause di questa miriade di cancellazioni operata da Trenitalia. Chi ci rimette come sempre sono i pendolari, costretti ad aspettare diversi minuti (ma anche ore) il passaggio di un treno successivo. Ma c’è anche chi, per non rischiare di fare tardi al lavoro, ha deciso di usare un taxi e dividere insieme ad altri sventurati pendolari il costo della corsa.

Monta la protesta sui social network. Sono tantissimi gli utenti che, esasperati, stanno condividendo tutto il loro disagio che hanno dovuto subire a causa della cancellazione di centinaia di treni. La maggior parte di loro si chiede il perché. Una domanda che, al momento, resta senza risposta.