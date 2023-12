Treno Roma Cortina 2023: orari, prezzi, quanto dura il viaggio, le fermate

Ponte lungo dell’Immacolata e già centinaia di italiani progettano di trascorrere i prossimi weekend sulla neve o con una gita fuoriporta dai toni invernali. Per chi sogna un viaggio con lo sguardo immerso nei paesaggi innevati, ma senza rinunciare alla comodità, dal 15 dicembre 2023 può optare per l’espresso notturno “Cadore”, il treno che collega Roma a Cortina. Ecco tutte le info per chi spera ancora di accaparrarsi gli ultimi posti.

Treno notturno Roma-Cortina: tutte le info per un viaggio da favola

A partire dal 15 dicembre Trenitalia permette di prenotare dei viaggi sul treno espresso “Cadore”, la linea Roma-Calalzo che permetterà di viaggiare tra la Capitale e Cortina d’Ampezzo. Il servizio, a cura di Fs Treni Turistici Italiani prevede la partenza in orario serale, alle 21.40, con arrivo di prima mattina a Calalzo, alle 7.57.

Le fermate lungo il tragitto sono Orte, Orvieto, Treviso, Ponte nelle Alpi e Longarone – Zoldo. Inoltre, considerando che la linea è frequentata soprattutto da sciatori e amanti delle vette innevate, sono stati allestiti spazi appositi per stipare l’attrezzatura sportiva dei passeggeri dentro al treno. Arrivati all’area ferroviaria di Calalzo sarà poi possibile, tramite bus, raggiungere il centro di Cortina D’Ampezzo. Il tempo di percorrenza via bus è di circa 50 minuti.

Quando prenotare il viaggio Roma-Cortina?

I biglietti per il treno Roma-Cortina sono disponibili a questo link sul sito di Trenitalia, ma i collegamenti saranno attivi solo in determinati weekend. Si potranno prenotare infatti i posti solo per i weekend dal 15 al 25 febbraio 2024. Alle corse delle 21.40 si aggiungeranno poi ulteriori corse nel periodo natalizio compreso tra il 18 dicembre e il 3 gennaio.

Quanto costa il biglietto?

I posti sono limitati, l’espresso prevede infatti al massimo 220 posti letto, in cabine singole e doppie e cuccette da 2 a 6 unità, prenotabili anche in gruppo. Per un’esperienza ricercata, anche il prezzo non è dei più economici: si parte da un costo minimo di 160 euro, il prezzo base per alloggiare in una cuccetta a 6 posti, a 385 euro per un vagone letto più “riservato”, a uso esclusivo e con cena inclusa. Se invece viaggiate in famiglia, la cabina da 4 posti viene 210 euro. Infine, se optate per il total relax, vi “basterà” spendere 610 euro a persona con cui riservarvi l’accesso di alcuni ambienti del treno, dedicati solo a voi.