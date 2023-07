Treno Roma-Pompei, Giornalisti bloccati per il passaggio della Meloni: ‘Salite, è un ordine’ (FOTO)

È partito dal binario 1 dalla Stazione di Roma Termini, il treno Frecciarossa 1000 diretto senza cambi a Pompei. Per l’occasione alla volta della città campana, oltre al treno passeggeri è partito anche un convoglio speciale livreato con a bordo le Autorità e i giornalisti. La sicurezza però avrebbe impedito a questi ultimi di fotografare l’arrivo di Giorgia Meloni per l’inaugurazione sul convoglio diretto a Pompei.

Giornalisti chiusi nel treno per il passaggio della premier

I giornalisti sono rimasti chiusi dentro un treno con le porte sbarrate mentre passava Giorgia Meloni. Il treno fermo al binario 1, colmo di giornalisti, chiuso. “Signori dovete salire sopra adesso” hanno avvisato gli addetti alla sicurezza. I giornalisti sono stati invitati ripetutamente a restare dentro la carrozza senza alcuna possibilità di fare foto o di effettuare interviste. I lavoratori di telegiornali, quotidiane e agenzie si sono ammassati sulle scalette data l’insistenza delle forze dell’ordine.

Mentre i giornalisti guardavano il passaggio della premier barricati dentro il treno, all’esterno c’erano collaboratori dello staff e canali ufficiali di Palazzo Chigi per le immagini. Nel frattempo dalla politica arrivano le prime reazioni di sdegno.

Il nuovo treno Frecciarossa Roma-Pompei: l’iniziativa

Luigi Ferraris, AD FS Italiane e Luigi Corradi, AD di Trenitalia hanno accolto alla partenza il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. L’iniziativa promossa dal Gruppo FS e dal Ministero della Cultura ha voluto unire l’immenso patrimonio culturale e storico di Roma con quello della città campana. Il treno di punta della flotta di Trenitalia, capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS, è diventato così un mezzo di promozione turistico-culturale per unire il Paese nel segno della valorizzazione delle sue ricchezze storiche, ora sempre più accessibili.

Il collegamento diretto tra la Capitale e uno dei siti archeologici più famosi al mondo sarà effettuato ogni terza domenica del mese e i viaggiatori e turisti di potranno andare e tornare in giornata da Roma a Pompei. La partenza è infatti prevista al mattino da Roma Termini alle 8.53 con fermata a Napoli Centrale alle 10.03 e arrivo alla stazione di Pompei alle 10.40. Ad attendere i viaggiatori diretti agli Scavi il bus navetta Pompei Link. Il ritorno è alle 18.40 con fermata a Napoli Centrale alle 19.23 e arrivo a Roma Termini alle 20.55.

“Il progetto che abbiamo lanciato con il Ministero della Cultura unisce cultura e innovazione”, ha sottolineato l’amministratore delegato del Gruppo FS Luigi Ferraris mercoledì scorso in occasione della conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa. “Con i nostri treni, che rappresentano anche spazi di incontro e condivisione, portiamo sempre più persone in quei luoghi dove si fa cultura o che attraggono per le loro peculiarità storiche e artistiche”.

Il nuovo collegamento si aggiungerà alle 50 corse giornaliere, andata e ritorno, oggi già esistenti tra Roma e Pompei, che prevedono l’arrivo a Napoli Centrale con l’Alta Velocità e il proseguimento a destinazione con i treni regionali di Trenitalia dalla stazione di Piazza Garibaldi. Anche il nuovo collegamento con i bus Freccialink si aggiunge ai 2 Napoli Afragola-Pompei, attivi durante la stagione estiva, in connessione con i Frecciarossa sulla rotta Milano-Roma-Napoli.