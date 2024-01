Troppi incidenti a Roma, prezzi delle polizze alle stelle

Il 2023 è stato un anno nero sul fronte incidenti. E Roma è la città italiana con più sinistri. Proprio per questo motivo, i prezzi delle polizze auto sono alle stelle. Vediamo insieme a quanto ammontano gli aumenti nel 2024.



Roma maglia nera incidenti stradali nel 2023

Una vera e propria stangata sull’Rca a Roma. A causa dell’elevato numero di incidenti stradali nella capitale avvenuti nel 2023, le assicurazioni auto subiranno un rincaro medio del 38%. Che cosa vuol dire? Semplice: che per ogni veicolo spenderemo, in media, circa 180 euro in più.

Lo ha riportato una ricerca dell’osservatorio di Facile.it, uno dei principali portali nazionali che si occupa di comparazione dei prodotti, compresi quelli assicurativi. Secondo il report, nel 2024 a Roma la polizza Rc auto (responsabilità civile autoveicoli) aumenterà in media di 180,53 euro per ogni automobilista capitolino.

Le parole di Anna Rea

“Accogliamo positivamente la convocazione della riunione della Commissione di allerta rapida di sorveglianza dei prezzi sul settore assicurativo, per mercoledì 14 febbraio 2024”. Ad affermarlo, in una nota, è stata la presidente di Adoc nazionale, Anna Rea.

“Il confronto, che arriva a seguito della nostra richiesta di incontro come associazione dei consumatori, sarà l’occasione per approfondire e valutare i rincari astronomici delle polizze RC auto, che riteniamo ingiustificati, ma anche per porre un freno alle disparità territoriali”, ha continuato Rea. “Tra le problematiche che intendiamo affrontare al tavolo, anticipiamo la gestione legata al risarcimento danni mediante la constatazione amichevole di incidente con una sola firma, che crea un ulteriore aggravio per ignari utenti. Riteniamo urgente – ha concluso – intervenire subito per proteggere i consumatori, tutelarli da pratiche speculative e garantire maggiore equità nel settore assicurativo”.