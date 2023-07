Trova il padre moribondo con un taglio alla gola: grave un 69enne

Era rientrato a casa ed ha trovato il padre riverso sul pavimento, agonizzante e con una ferita alla gola. Queste le precarie condizioni di un uomo di 69 anni poi elitrasportato in ospedale a Roma. Non è chiaro al momento come l’uomo si sia procurato la ferita o se qualcuno gliel’abbia inferta. Sta di fatto che ora, il 69enne lotta tra la vita e la morte. Ricoverato in ospedale, la sua prognosi resta riservata. Sul posto sono poi giunti i carabinieri, ai quali spetterà adesso ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Le condizioni del 69enne trovato agonizzante con una ferita alla gola

I fatti si sono verificati nel primo pomeriggio di ieri, lunedì 10 luglio, ad Anagni, nel frusinate. A far scattare l’allarme il figlio del 69enne che, come anticipato, rientrando a casa ha notato il padre a terra in condizioni decisamente critiche. Allertato il 112, è poi giunto nell’abitazione il personale sanitario che, una volta medicato l’uomo, l’ha poi condotto in ospedale. Le condizioni del 69enne sono apparse subito serie, ragion per cui si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso. Arrivato al San Camillo di Roma in codice rosso, i medici l’hanno sottoposto ad un’ urgente operazione così da intervenire sulla ferita da taglio alla gola. A seguito dell’intervento, le condizioni del paziente restano critiche ed al momento, come detto, è ricoverato con una prognosi riservata.

Le indagini

Tanti gli interrogativi che ruotano attorno a questa vicenda. Al momento sono in corso le indagini dei militari al fine di rischiarare i contorni dell’accaduto. Effettuato nel frattempo dai carabinieri il sopralluogo all’interno dell’appartamento. Sopralluogo teso a verificare la presenza o meno di segni di scasso, se porte o finestre siano state forzate, per capire se sia entrato furtivamente qualcuno che possa averlo aggredito. Al momento nessuna pista di indagine è esclusa, a seguire il caso la Procura di Frosinone.