Trovata la 13enne scomparsa: era arrivata a Viterbo

“Ci hanno appena comunicato che Arianna è stata ritrovata a Viterbo. In attesa che la sua famiglia possa abbracciarla nuovamente, ringraziamo tutti per l’aiuto. Un plauso alle Forze dell’Ordine ed alla Protezione Civile di Anguillara e Bracciano che si sono prodigate nella ricerca”. Con questo messaggio, il sindaco di Anguillara Sabazia, Angelo Pizzigallo, ha reso noto che la 13enne scomparsa da ieri pomeriggio è stata finalmente ritrovata.

La giovanissima è fortunatamente sana e salva. A quanto risulta si era allontanata volontariamente. Grazie all’eccezionale tam tam mediatico e al forte impegno delle forze dell’ordine, la 13enne è stata ritrovata in pochissimo tempo. Di Arianna si erano perse le tracce ieri intorno alle 19:00. La ragazza doveva rientrare a casa, come d’accordo con i familiari, ma non era mai tornata.

La preoccupazione e le ricerche

Immediatamente erano scattate le ricerche e, da questa mattina, era stata pubblicata la sua fotto attraverso i social. Anche il Primo Cittadino di Anguillara aveva condiviso l’appello della famiglia, preoccupato per la sorte della ragazza. Adesso, fortunatamente, la buona notizia del ritrovamento. La famiglia è andata a riprendere la 13enne, che è in buone condizioni.