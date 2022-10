13enne scompare nel nulla mentre fa rientro a casa, l’appello disperato della famiglia: ‘Aiutateci a ritrovare Arianna’

Stava rientrando a casa, ma di lei si sono perse le tracce. Nessuna risposta al cellulare, nessun messaggio che possa rassicurare i familiari o gli amici. Arianna Tamanti, 13 anni, è sparita ieri, venerdì 8 ottobre, intorno alle 19:00, da Anguillara Sabazia, in provincia di Roma.

E oggi, dopo oltre 17 ore dalla scomparsa, nel paese sulle rive del lago di Bracciano la preoccupazione per le sorti della giovanissima ragazza è forte. Non si sa, infatti, se la 13enne si sia allontanata volontariamente o meno. Immediatamente i familiari hanno denunciato la scomparsa della ragazza e i carabinieri della locale Compagnia hanno fatto scattare le ricerche.

L’appello

Sui social si è diffuso l’appello per cercare Arianna. “Buongiorno a tutti! Da ieri sera é scomparsa una ragazza di Anguillara, ha 13 anni e si chiama Arianna Tamanti, era vestita di nero e da quanto sappiamo stava rientrando a casa verso le 19.00. Vi chiedo gentilmente di far girare il messaggio più possibile e di darci informazioni se ne avete (qualsiasi cosa è importante). Grazie!”, si legge nel post che in meno di un’ora ha avuto migliaia di condivisioni.

E la famiglia, sempre attraverso i social, aggiunge, “Arianna torna a casa, ti vogliamo bene e siamo preoccupati”. La 13enne ha occhi marroni, capelli castano chiaro lunghi oltre le spalle. Chiunque la veda è pregato di contattare i carabinieri o il numero di telefono 3453831590.