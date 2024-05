Trovata morta a 66anni dentro casa: indaga la polizia

Ancora in corso le valutazioni per stabilire le cause di morte.

Genzano di Roma turbata dalla prematura scomparsa di una donna, residente in via Edmondo De Amicis. I residenti si sono svegliati oggi, giovedì 2 maggio, con le sirene spiegate di due volanti della polizia di Stato e due ambulanze, giunte sul posto dopo aver appreso che una signora sarebbe stata ritrovata all’interno della sua abitazione senza vita.

Trovata morta in casa: 66enne ha un malore fatale

Stando a quanto emerso dalla polizia di Stato, che sta indagando sull’episodio, una 66enne sarebbe deceduta all’interno della propria abitazione a Genzano di Roma, in via Edmondo De Amicis. Il decesso, constatato dal medico giunto sul posto, sarebbe avvenuto qualche ora prima del rinvenimento del corpo, all’incirca nelle prime ore della mattinata o presumibilmente la sera prima. Le cause, ancora da accertare, potrebbero essere dipese da un malore improvviso, risultato fatale per la donna.

Sul posto, oltre alle due volanti e l’ambulanza, sono giunti anche i famigliari della donna, conosciuta e benvoluta a Genzano. Per anni, infatti, la 66enne avrebbe lavorato come infermiera in un ospedale romano, inoltre i concittadini la ricordano per la sua proverbiale gentilezza e dedizione verso il prossimo. Sono tuttora in corso degli accertamenti sulla salma per stabilire le cause del decesso, le esequie si terranno probabilmente tra venerdì 3 maggio e sabato 4 maggio a Genzano, dopo le verifiche di rito.