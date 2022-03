Trovato il cadavere di una donna in albergo vicino Roma

Frascati. Quando sono entrati dentro l’albergo hanno assistito ad uno scenario terrificante: distesa sul pavimento, il corpo lasso di una donna ormai morta da diverso tempo e senza apparenti segnali che potessero indicarne la causa. A scoprirlo è stato il direttore stesso della struttura ricettiva, il quale era insospettivo dalla prolungata assenza della sua cliente.

Mistero sulla morte di Frascati

Sul corpo, nessun segno evidente di violenza. Nessuna traccia. Solamente l’esame autoptico può, a questo punto, svelare cosa ha condotto la povera donna alla morte. Per il momento, date le condizioni del ritrovamento e la posizione del corpo, si pensa ad un malore improvviso.

La donna aveva 50 anni

Si tratterebbe di una donna sulla 50ina, che viveva all’interno dell’albergo da diverso tempo. Una piccola pensione di Frascati, il noto comune dei Castelli in provincia di Roma, dove aveva deciso di risiedere quasi stabilmente. Pare che la donna non avesse una vita facile, principalmente per problemi legati all’alcool. Per il momento rimane il mistero della sua morte. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, i carabinieri della Compagnia di Frascati che indagano in queste ore.