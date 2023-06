Truffa dei falsi incidenti a Roma, arrestati 4 avvocati e 2 medici: ecco come truffavano le assicurazioni

I partecipanti all’organizzazione a delinquere scoperta a Roma hanno patteggiato la pena, variabile tra gli otto mesi ed i due anni. I truffatori simulavano falsi incidenti ai danni delle assicurazioni. Tra di loro anche due medici, di cui uno ex primario dell’Ospedale di Colleferro.

Falsi incidenti a Roma, truffa da 2 milioni di euro: arrestati 4 avvocati e sospesi 4 medici (VIDEO)

Truffa dei falsi incidenti a Roma, i partecipanti patteggiano

I fatti risalgono a cinque mesi fa, quando sono finite in manette 4 persone e 4 medici di pronto soccorso dopo le indagini dei Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Centro. I quattro uomini sono stati arrestati per i reati di associazione per delinquere, frodi ai danni di assicurazioni, corruzione.

I partecipanti all’associazione a delinquere andavano al Pronto Soccorso per farsi refertare traumi e contusioni per poi recarsi negli studi privati dei due medici complici, disposti a rilasciare certificati per lesioni inesistenti. Le auto incidentale venivano poi acquistate dal capo dell’organizzazione e sistemate da un carrozziere, anche lui complice. A quel punto gli avvocati, due donne complici, inoltravano alle assicurazioni le pratiche per i risarcimenti.

Scoperta maxi truffa, giro di auto rubate per organizzare falsi incidenti: «Frodati migliaia di euro alle assicurazioni»

Il sistema e il riciclaggio del denaro

Gli assegni delle assicurazioni venivano poi spartiti fino al vertice dell’organizzazione, un tabaccaio, che reinvestiva una parte dei proventi per incrementare l’attività. Con i soldi guadagnati dalla frode avevano acquistato anche un impianto sportivo a nome di un’altra società. I membri del sodalizio, inclusi i medici, venivano remunerati in base a un “tariffario” con compensi variabili dai 300 ai 500 euro per sinistro. Un giro d’affari che, secondo gli investigatori, era ben strutturato.

L’indagine è stata minuziosa e si è avvalsa anche dell’indispensabile strumento delle intercettazioni telefoniche. È stato grazie a queste ultime che gli investigatori hanno potuto raccogliere indizi sul caso.

Finti incidenti a Roma: simula il tamponamento, il complice entra in auto e ruba tutto