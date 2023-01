Turista accoltellata alla Stazione Termini, richiesto giudizio immediato per Aleksander Chomiak

Roma. L’indagine si è conclusa. Ora, sulla testa di Aleksander Mateusz Chomiak pende come un macigno una richiesta di giudizio immediato. Il ragazzo, 24enne di origini polacche, è accusato di aver sferrato tre coltellate in petto a una turista israeliana che stava facendo i biglietti alla stazione Termini. Un accoltellamento la cui causa scatenante non è ancora particolarmente chiara, evidente. Ma il fatto atroce rimane. Ora la procura contesta due diversi reati: tentato omicidio e porto illegale di armi. Le accuse, poi, sono state anche immortalate dalle telecamere del principale scalo ferroviario della capitale.

Turista accoltellata a Roma: Chomiak girava armato per la città anche prima dell’aggressione

Turista accoltellata a Termini: il racconto dalle videocamere di sicurezza

Le immagini sono evidenti, non mentono. I frame raccolti dalle videocamere di sicurezza e vigilanza della Stazione Termini, immortalano e dimostrano che il ragazzo, lo scorso 31 dicembre, è arrivato a Termini a bordo del bus 714. Poi, i video continuano, con lui che fuma una sigaretta e passeggia con concitazione davanti all’ingresso in piazza dei Cinquecento. Passano 6 ore, da quel momento. Poi, intorno alle 21,45, viene ripreso mentre segue la vittima, Abigail Dresner. Si tratta di una turista israeliana di 24 anni che era arrivata in Italia per trascorrere il capodanno. Durante quei momenti, sempre nel video, si vede la ragazza intenta a fare il biglietto. Poi, all’improvviso, compare Aleksander, con cappello a visiera. Nella sua mano, una busta di plastica blu.

Accoltellata 3 volte

Cammina lentamente, poi si ferma. La povera ragazza si accorge della presenza dell’uomo solamente quando è troppo tardi, all’ultimo secondo. Il ragazzo estrae quindi il coltello dalla busta e sferra le prime due coltellate. La ragazza urla, indietreggia, e poi arriva anche la terza coltellata. Infine, si mette a correre. La vittima ha spiegato, poi, a i poliziotti di non averlo mai visto prima. La povera ragazza è stata ferita al polmone e aveva il fegato lacerato da una delle tre coltellate.