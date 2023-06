Turista scompare all’aeroporto di Fiumicino: fa il check-in ma non si imbarca sull’aereo

È scomparso nel nulla da alcuni giorni, di lui non si hanno più notizie. Al centro della vicenda un turista italo-gallese di 62 anni: Geralit Evans Williams che è stato visto per la l’ultima volta al check-in dell’aeroporto di Fiumicino. È qui, infatti, che l’uomo ha fatto la registrazione senza però mai imbarcarsi sull’areo. Da quel momento, i familiari che lo aspettavano in Galles non hanno più avuto sue notizie.

La scomparsa di Geralit Evans Williams

Non vedendolo tornare a casa e non riuscendo a contattarlo, i familiari ne hanno denunciato la scomparsa. L’allarme è stato lanciato dal nipote Cat Williams ed al momento l’ipotesi è che l’uomo si sia allontanato in modo volontario. Acquisito l’identikit e la foto, le forze dell’ordine hanno fatto subito partire le ricerche, con la speranza che il 62enne possa esser presto ritrovato e tornare così nella braccia dei propri cari. Diffuse le informazioni sull’uomo, le autorità ne hanno ricostruito i movimenti e le ricerche sono ormai in corso da diversi giorni. Al momento però non si segnalano avvistamenti.

La vacanza dai genitori

Come anticipato, l’uomo sarebbe stato visto al check-in dell’aeroporto di Fiumicino, di rientro a casa. Ma su quel volo il 62enne non ci è mai salito su quell’areo e da quel momento pare essere scomparso letteralmente nel nulla. Geralit si trovava in Italia per trascorrere qualche giorno di vacanza in provincia di Frosinone – territorio di origine dei suoi genitori – e alloggiava in un hotel a Fiuggi. I suoi familiari non riescono a trovare una motivazione alla base della sua scomparsa ma si augurano di mettere presto la parola fine a quest’incubo. Sul caso indaga la questura di Frosinone.

Le ricerche

L’uomo ha trascorso diverse ore fuori casa ma al momento non si sa né dove sia, né se si trovi solo o in compagnia di qualcuno. La speranza è che abbia trovato un riparo, anche se della sua presenza non c’è traccia in nessuna struttura ricettiva. Attenzionati dalle autorità B&B, hotel, oltre ovviamente alla zona dell’aeroporto di Fiumicino. Chi lo avesse visto o avesse sue notizie può contattare il numero unico per le emergenze oppure rivolgersi ad un commissariato o in caserma.