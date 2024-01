Un parco per Valeria Fioravanti: domani l’inaugurazione

Tor Vergata si appresta a commemorare Valeria Fioravanti dedicandole il 10 gennaio 2024 un parco pubblico, un dono alla collettività che incoraggi anche al ricordo della 27enne, morta a gennaio 2023 per un attacco di meningite, confuso per mal di testa.

Un parco pubblico per commemorare Valeria Fioravanti. Il ricordo della ragazza e madre di famiglia, morta a gennaio 2023 per un errore di malasanità, persiste grazie alle tantissime iniziative portate avanti da amici, parenti e familiari. Mercoledì 10 gennaio la battaglia dei familiari persegue con l’inaugurazione di un parco in via Passolombardo, angolo via Castiglione di Sicilia, a partire dalle ore 10.

Scambiano meningite per mal di testa: morta a 27 anni madre di famiglia

Sono diverse le iniziative che sono state organizzate nell’ultimo anno in ricordo di Valeria Fioravanti, una giovane donna di soli 27 anni che è scomparsa a causa della meningite, lasciando alle spalle una figlia e una meravigliosa famiglia. Valeria era una giovane donna molto amata, la sua prematura scomparsa ha lasciato un vuoto enorme nei cuori di coloro che l’hanno conosciuta e amata.

L’inaugurazione del parco in suo nome è la quarta iniziativa realizzata in suo onore dallo scorso anno: dal 10 marzo 2023, con una fiaccolata di solidarietà, al concerto del 2 aprile “Cantando per Valeria” alle Scuderie Aldobrandini a Frascati, passando per la fiaccolata a piazza Don Bosco del 12 maggio “Sotto le stelle per Valeria”. L’impegno prosegue anche nel 2024 per tenere viva la sua memoria.

A maggio 2023 il consiglio del VII Municipio ha presentato infatti una mozione per intitolare un’area verde in ricordo della ragazza, un modo per onorare la sua memoria e per far sì che il suo spirito vivace e gioioso continui ad ispirare la comunità. Un tentativo, soprattutto, per non lasciare che la sua storia cada nel dimenticatoio: Valeria era stata operata per un ascesso il 25 dicembre al Campus Biomedico di Roma. Si sarebbe recata per almeno tre volte al pronto soccorso del Policlinico Casilino lamentando una forte cefalea, tanto che anche gli infiammatori prescritti non sarebbero serviti ad alleviare il dolore. Il 10 gennaio, l’ultima volta che mise piede al pronto soccorso, fu cacciata dall’ospedale. Quel giorno Valeria Fioravanti sarebbe morta di meningite e, a distanza di un anno, i familiardi chiedono giustizia per Valeria portando avanti le loro battaglia via pagina instagram “Giustizia per Valeria Fioravanti”.