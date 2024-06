“Universi diversi”, i carabinieri di Anzio si raccontano alle persone con disabilità

Una giornata nel segno della legalità e dell’inclusività dei cittadini con handicap.

Sono universi diversi quelli in cui si muovono le forze dell’ordine e le persone con handicap intellettivo, ma nella giornata di oggi collidono per parlare di una società inclusiva e a misura di cittadino, del suo bisogno di sicurezza e legalità. Per questo motivo l’associazione “Universi Diversi”, che riunisce persone con handicap intellettivo e i loro famigliari, ha visitato stamane i reparti del Comando Compagnia di Anzio.

I carabinieri di Anzio si raccontano alle persone con handicap intellettivo: un momento di confronto e solidarietà

L’associazione Genitori con handicap intellettivo denominata “Universi Diversi” con sede a Nettuno ha visitato la sede della Compagnia Carabinieri di Anzio. Alla visita ai reparti del Comando Compagnia di Anzio erano presenti il presidente dell’Associazione, tre collaboratrici e sette ragazzi facenti parte dell’associazione.

Durante la visita sono stati affrontati diversi temi che hanno permesso ai militari di ripercorrere la vita di un carabiniere e condividere alcuni aspetti con i partecipanti. Tra questi, i ragazzi hanno visitato gli uffici della locale Stazione Carabinieri e hanno visto le funzioni e i compiti dei militari di questo reparto.

Sono stati illustrati i mezzi in uso al Comando Compagnia Carabinieri di Anzio,, tra cui la tradizionale Alfa Romeo Giulia dell’Aliquota Radiomobile e i vari strumenti in dotazione all’autoradio. Ai ragazzi dell’associazione sono state illustrate le attività dei Reparti Speciali dei carabinieri: è stata effettuata una breve esercitazione, durante la quale i carabinieri Cinofili del Nucleo di Santa Maria Galeria di Roma, accompagnati dal cane Olimpia, hanno simulato la ricerca e il rinvenimento di un ordigno.

A termine della visita, per lasciare impresso un ricordo della giornata, sono stati donati dei gadget dell’Arma dei carabinieri ai ragazzi, per suggellare il valore dell’iniziativa, trascorsa all’insegna della legalità.