Uomo si taglia con la motosega e muore dissanguato: shock in provincia di Frosinone

E’ un giorno triste a Pico, comune di circa 2600 abitanti in provincia di Frosinone. Un pensionato di 71 anni, Bruno Carnevale, è morto la mattina di mercoledì 2 agosto 2023 per le ferite riportate a causa di un incidente accaduto nel giardino della sua abitazione in via Le Pietre. E’ quanto ha riportato l’agenzia di stampa Ansa. L’uomo stava tagliando la legna da accatastare per l’inverno quando ha perso il controllo della motosega che impugnava e si è ferito alla gola con un taglio profondo che ha reciso l’aorta determinando la morte per dissanguamento.

Inutili tutti i soccorsi: sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Pontecorvo ed il personale sanitario del 118, che hanno raggiunto Pico pochi minuti dopo l’allarme lanciato dai familiari. I carabinieri hanno già rimesso un’informativa al magistrato di turno presso la procura di Cassino dopo avere ascoltato i presenti ed avere avuto conferme dai medici sulla compatibilità delle ferite con il racconto dei parenti. Trattandosi di un incidente domestico, il sostituto procuratore di Cassino ha disposto che la salma fosse restituita alla famiglia per i funerali.