Roma, tentano il colpo al centro commerciale con… la motosega: messi in fuga dagli spari

Hanno cercato di entrare nel centro commerciale di Roma Est in via Collatina forzando l’ingresso con una sega elettrica. Un rumore eccessivo per non essere sentito dai vigilantes che sono prontamente intervenuti mettendo in fuga i ladri. Sarebbero bastati alcuni colpi di pistola esplosi in aria per fa scappare i malviventi. Intanto, però, tutto quel trambusto ha anche fatto scattare l’allarme in Polizia.

La ricostruzione dell’accaduto nel racconto dei vigilantes e nei video

Ma quando gli agenti sono arrivati sul posto i ladri si erano dileguati. Subito i poliziotti hanno avviato le indagini per ricostruire l’accaduto. Preziosa la testimonianza dei vigilantes che hanno raccontato di essersi trovati di fronte a due giovani con l’accento romano poco dopo le due della scorsa notte. In supporto alle indagini anche le immagini di videosorveglianza che gli agenti hanno acquisito per dare un nome ai delinquenti. Intanto proprio grazie ai video è stato accertato che il gruppo di malviventi è arrivato a bordo un Audi e di un furgone. Ma spaventati dai colpi di arma da fuoco sono scappati a bordo dell’Audi lasciando il furgone fuori al centro commerciale.

Indagini sul furgone e sugli attrezzi lasciati fuori al centro commerciale

Ora la Polizia scientifica è chiamata a svolgere accertamenti mirati su quel mezzo e su arnesi atti allo scasso che sembra che i due delinquenti abbiano lasciato fuori alla struttura. Si è trattato, quindi, di un tentato furto andato a vuoto proprio grazie all’intervento dei vigilantes che sono riusciti a far scappare i malintenzionati esplodendo alcuni colpi di pistola. Gli investigatori non escludono, però che si tratti degli stessi uomini che nei giorni scorsi hanno messo a segno un altro colpo. Non resta che attendere l’esito delle indagini sui video e sul materiale lasciato fuori al centro commerciale per cercare di rintracciare i due ladri.