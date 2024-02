Uomo violento e spacciatore: compagna in Ospedale con 30 giorni di prognosi, nella roulotte mezzo chilo di erba

Compagno violento tra le mura domestiche e anche spacciatore. Questo il ‘curriculum’ di un uomo sulla cinquantina fermato in queste ore in provincia di Roma. Gravi le accuse di cui ora dovrà rispondere, altrettanto quanto le ferite provocate alla compagna finita in Ospedale. Il caso.

Violenze e vessazioni che andavano avanti da tempo. Fino a stanotte quando, a seguito dell’ennesima lite, la donna – disperata – è stata salvata dai Carabinieri. E’ stato così possibile ricostruire il quadro dei maltrattamenti subiti dalla vittima ai quali si è aggiunta, nelle fasi successive all’intervento dei Militari, anche la scoperta della droga in una roulotte parcheggiata nei pressi della casa. Protagonista della vicenda un 55enne peraltro già noto alle forze dell’ordine che è finito in arresto.

Maltrattamenti in famiglia e droga a Monte Compatri: arrestato uomo violento e spacciatore

Questi i fatti. Dopo la segnalazione giunta al 112 per un’accesa lite in corso, i Carabinieri sono intervenuti in un’abitazione di Monte Compatri, in provincia di Roma, in via Don Francesco Bassani. Qui la donna, una 46enne romana, ha denunciato ai militari che da diverso tempo era costretta a subire le vessazioni e le violenze da parte del proprio convivente.

Ma l’uomo come detto non è finito nei guai soltanto per i maltrattamenti in famiglia: sì perché nel corso delle ispezioni dei luoghi connesse all’attività di polizia giudiziaria, i Carabinieri hanno anche scoperto che in una roulotte parcheggiata poco distante, l’uomo coltivava diverse piantine di marijuana e 500 grammi di marijuana già essiccata.

Donna in Ospedale

Raccolta la denuncia della vittima, i Carabinieri, d’intesa con la Procura di Roma, hanno arrestato l’uomo per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e lo hanno deferito per il reato di maltrattamenti e lesioni personali. La donna è stata invece trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Tor Vergata con una prognosi di 30 giorni, mentre il compagno è stato trattenuto in caserma in attesa del rito direttissimo.