Vaccini Lazio, D’Amato: ‘Da fine giugno prenotazioni aperte a tutti’

Tra open day per non sprecare le dosi e prenotazioni aperte ad altre fasce d’età, la campagna di vaccinazione nel Lazio prosegue. Dai centri vaccinali ai poli natatori, fino alle prossime somministrazioni dai medici di base e nelle farmacie, perché l’obiettivo resta quello di accelerare, di tutelare più persone possibili per arrivare all’immunità di gregge.

Vaccini Lazio: quando tocca ai giovani?

Ma se da una parte il Lazio ha deciso di seguire un ordine ben specifico, vaccinando a seconda delle fasce d’età, dall’altra questo “meccanismo” potrà essere presto abbandonato. Come spiega l’Assessore Alessio D’Amato al Messaggero, da fine giugno “se il ritmo dei vaccini sarà quello pattuito, potremo aprire le prenotazioni per tutti, senza limiti anagrafici“. Un bel passo in avanti perché questo significherebbe iniziare a vaccinare dai 18 anni in su, dando spazio così anche ai più giovani. Entro questa settimana, la Pisana potrebbe aprire le prenotazioni per tutti gli over 50 (mancano all’appello i 53-52enni e i 51-50enni), mentre alla fine del mese di maggio dovrebbe essere il turno degli over 40.

Vaccini Lazio, Open Day AstraZeneca

Intanto, la Regione – dopo il successo della Asl di Rieti – ha deciso di fare un open day AstraZeneca previsto per il prossimo weekend (sabato 15 e domenica 16 maggio). L’Open Day è rivolto agli over 40 e il prossimo fine settimana chi vuole (e rientra nella fascia d’età) potrà vaccinarsi con AstraZeneca. Come fa sapere il portale Salute Lazio, gli hub di somministrazione dedicati, gli orari e la piattaforma per scaricare il ticket virtuale saranno comunicati nei prossimi giorni.