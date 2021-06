Vaccini Lazio, richiami a 21 giorni con le nuove prenotazioni per Pfizer

Giornate di “cambiamenti” per la campagna di vaccinazione in Italia. Prima la decisione di somministrare AstraZeneca solo agli over 60, poi quella di fare il richiamo ai più giovani con Pfizer o Moderna, i due vaccini a mRna. Un mix, quasi un “cocktail”, una vaccinazione eterologa che secondi molti esperti avrebbe dei vantaggi, per altri, invece, non ci sono dati certi e sarebbe meglio approfondire. Tra la rabbia dei cittadini che si erano fidati e avevano approfittato degli Open Day, ora “banditi” in tutto il Paese. Ma a questo nel Lazio si aggiunge un’altra novità: la seconda dose di Pfizer verrà somministrata dopo 21 giorni, non più dopo le 5 settimane che tanto avevano fatto discutere.

Pfizer nel Lazio: la seconda dose (di nuovo) dopo 21 giorni

Nuovo cambio di rotta nel Lazio, l’ennesimo. Il richiamo del vaccino Pfizer verrà somministrato dopo i classici 21 giorni, non più dopo i 35 e le 5 settimane che tanto avevano fatto indignare. Sì, perché la Regione – seguendo le indicazioni del Cts – aveva pensato bene di far slittare la seconda dose. Decisione che aveva fatto montare la rabbia, al punto che un gruppo di cittadini esasperati- prima con la creazione di un gruppo sui social, poi con una petizione – avevano fatto ricorso al Tar, per il quale però è tutto “legittimo”.

Ma ora la campagna di vaccinazione nel Lazio è pronta a una nuova svolta. Da ieri, infatti, chi ha prenotato si è reso conto che il richiamo è tornato dopo 21 giorni. Questo perché l’obiettivo è quello di raggiungere quanto prima l’immunità, di arrivare a metà agosto con il 70% degli adulti vaccinati con la seconda dose. Quasi “a dimostrazione” che il “caso AstraZeneca” non può (e non deve) frenare la campagna di vaccinazione, minare un percorso ormai avanzato. Nonostante ci sia chi è scettico contro il mix di vaccini e chi aspetta la seconda dose di Pfizer ormai da tempo.