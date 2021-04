Variante indiana, attesi 2 aerei da Nuova Delhi a Fiumicino. Zingaretti: «Bloccate i voli»

Nella Regione Lazio è massima allerta per la variante indiana e i motivi sono vari. Da un lato a Latina ci sono diversi focolai, sott’osservazione per variante, dall’altro nella giornata di oggi si aspettano a Fiumicino 2 aerei provenienti dall’India.

Proprio nelle prossime ore infatti, atterreranno nell’aeroporto più grande di Roma un primo aereo da Nuova Delhi con a bordo oltre 200 persone ed un secondo domattina.

La variante indiana sta mettendo in crisi il versante asiatico ed è alta la tensione che possa iniziare a circolare in Italia. La Regione Lazio è così scesa in campo per chiedere il blocco degli arrivi.

Variante Indiana: il Lazio chiede stop ai voli

E’ stato proprio Nicola Zingaretti a pronunciarsi in merito: «Dal punto di vista sanitario abbiamo attivato la struttura per i necessari controlli sui voli in arrivo dall’India all’aeroporto di Fiumicino. Solo oggi centinaia di passeggeri. E’ però indispensabile attivare forme di quarantena per gli arrivi e bloccare i voli dall’India, sollecitando anche iniziative che coordinino gli arrivi a livello europeo».

A Zingaretti si unisce anche Alessio D’Amato, l’assessore alla sanità della Regione Lazio: «In questa fase è importante bloccare gli arrivi dall’India. Le nostre squadre Uscar sono già allertate e pronte a eseguire i tamponi a tappeto presso lo scalo, ma solo loro non sono sufficienti. C’è bisogno di quarantene controllare, in aeree come le caserme. Il Servizio sanitario regionale non può farsi carico di gestire migliaia di arrivi», ha concluso D’Amato.