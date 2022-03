Variante Omicron, scoperto un nuovo sintomo: cos’è la tosse foca e perché può portare al ricovero i bambini

Varianti Omicron nei bambini, quanto è pericolosa? I contagi riprendono a salire con un nuovo sintomo molto pericoloso per i piccoli: la tosse foca. In Italia si sta assistendo ad una nuova impennata di casi provocati dalle varianti Omicron e Omicron 2 che hanno causato la comparsa di un nuovo sintomo: una patologia che colpisce i bambini e grava sulle loro vie respiratorie.

Qual è il nuovo sintomo?

I bambini sono, purtroppo, i soggetti più colpiti dalla variante Omicron e dal sottolignaggio BA.2 che ha una prevalenza pari al 44,1%. L’accanimento così pesante della variante nei confronti dei bambini, trova una possibile risposta nel basso tasso di vaccinazione in quella fascia d’età. Il sintomo che emerge sempre più spesso è il croup ossia il restringimento acuto della laringe. Questo restringimento comporta gravi difficoltà respiratorie e un particolare tipo di tosse. Questa tosse è accompagnata da uno strano suono che tende ad assomigliare al verso di una foca o all’abbaio di un cane. Da qui il nome: tosse foca o tosse abbaiante.

Quanti bambini colpisce?

Secondo un’analisi condotta dagli specialisti del Boston Children’s Hospital tra marzo 2020 e gennaio 2022 – pubblicata su Pediatrics – l’80% degli accessi in pronto soccorso di bambini positivi al Covid-19 con croup è stato registrato durante l’ondata di Omicron. Ciò dimostra il collegamento tra il nuovo sintomo e la variante sudafricana. Nei due anni di pandemia, lo studio ha analizzato 75 bambini positivi al virus, in pronto soccorso. Il risultato emerso è stato che l’80% dei casi di croup si è verificato durante la quarta ondata, ossia quella caratterizzata dall’arrivo della variante Omicron. Il 12% dei bambini ricoverati ha avuto bisogno di un ricovero e il 5% dei casi ha dovuto entrare in terapia intensiva. Nessuno dei piccoli è, per fortuna, deceduto. La maggior parte dei bambini analizzati aveva meno di 2 anni e il 72% era di sesso maschile. Il primo autore dello studio, Ryan Brewster, ha dichiarato: “L’aumento dei pazienti con croup, quando la variante Omicron è diventata dominante, è stato evidente”. Inoltre, secondo gli studiosi, l‘accanimento così violento, della variante Omicron, nelle vie aeree superiori potrebbe spiegare l’improvviso aumento di casi.

Come comportarsi con la tosse foca nei bambini

Ryan Brewster ha spiegato che la maggior parte dei casi di croup può esser gestita in regime ambulatoriale con desametasone e cure di supporto. Inoltre ha dichiarato che il tasso di ospedalizzazione è relativamente alto e che è aumentato anche il numero di dosi di farmaci richiesti dai pazienti. Il sintomo che contraddistingue questa patologia della laringe è una tossefoca o abbaiante. Quando si verifica, occorre tranquillizzare il bambino e farlo sedere per migliorare la ventilazione. Se si manifesta anche una difficoltà respiratoria va eseguita subito una visita medica. Lo specialista si occuperà di scegliere la terapia giusta per curare il bambino.