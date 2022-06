Vasco Rossi a Roma e il Pride sabato 11 giugno 2022: strade chiuse, orari e percorsi autobus

Secondo weekend di giugno ricco di eventi nella Capitale. Grande attesa, infatti, per il concerto di Vasco Rossi, che sabato e domenica sarà al Circo Massimo dopo anni di pandemia e slittamenti. Ma questo non è certo l’unico ‘appuntamento’ imperdibile perché nel pomeriggio di sabato ci sarà il Pride, la manifestazione ‘Peace & Love’ per chiedere la piena uguaglianza dei diritti, per un mondo senza differenze. Eventi sì, ma inevitabilmente anche disagi per i romani, con strade chiuse, divieti di sosta e autobus che dovranno deviare il loro tradizionale percorso.

Vasco Rossi stasera e domani a Roma: quali sono le strade chiuse sabato 11 e domenica 12 giugno

Vasco Rossi sta per arrivare a Roma e al Circo Massimo, per ben due serate, tutto saprà di rock. E di divertimento. Ma anche di strade chiuse e divieti di sosta. Come fa sapere Roma Mobilità, già dalla notte tra mercoledì e giovedì sono stati affissati cartelli di divieti di sosta su via dei Cerchi (tra via di San Gregorio e via dell’Ara Massima di Ercole) e via del Circo Massimo (tra viale Aventino e piazzale Ugo La Malfa). Dalle 7 di giovedì mattina, invece, via dei Cerchi ha fatto i conti con delle chiusure e da ieri l’area con divieti di sosta e fermata è stata ampliata e ha compreso:

il tratto di via del Circo Massimo tra via della Greca e viale Aventino, inclusa l’area di parcheggio all’incrocio con Clivo dei Publicii;

lo stesso Clivo dei Publicii, piazzale Ugo La Malfa e piazza Bocca della Verità, nella porzione della piazza tra via della Greca, via Luigi Petroselli e via dei Cerchi.

Dalle 20 di ieri, invece, sono state chiuse al traffico via del Circo Massimo, piazzale Ugo La Malfa, via della Greca e via dell’Ara Massima di Ercole.

Dalle 17 di sabato 11 giugno invece saranno chiuse via di San Gregorio, viale Aventino, piazza Bocca della Verità, via Petroselli e via del Teatro Marcello. A questo si aggiungerà la chiusura dalle 7 alle 21 di via dei Fori Imperiali per il Primo Grand Prix Storico di Roma.

Quali sono gli autobus che deviano il percorso e come

Sono 23 le linee di autobus che dovranno deviare il loro percorso per il concerto di Vasco Rossi. E sono: C3, 3Nav, 30, 44, 51, 75, 81, 83, 85, 87, 117, 118, 160, 170, 628, 715, 716, 781, n716, nMC, nME e dei collegamenti L07 – L70. Nello specifico,

La linea 628 e il collegamento L07 sono deviati dalle 7 di giovedì;

Le linee 81, 118, 160, 715 L70 saranno deviate dalle 20 di venerdì e dalla notte di venerdì anche la nMC;

Dalle 7 di sabato saranno deviate le linee 51, 75, 85, 87, 117 (che poi sarà sospesa dalle 14) e la C3 da inizio servizio;

Dalle 14 di sabato cambieranno percorso 3Nav, 30, 44, 170, 716, 781, dalla notte di sabato anche la linea n716.

Cambiamenti anche per i parcheggi dei bus turistici al Circo Massimo, che non saranno disponibili dalle 20 del 10 giugno e sino a cessate necessità del 13 giugno.

Il Primo Grand Prix Storico a Roma

Come se non bastasse sabato mattina, dalle 11 alle 14, a Roma ci sarà il Primo Grand Prix Storico in via dei Fori Imperiali. La strada sarà chiusa dalle 7 alle 21, le linee bus di solito in transito su via dei Fori Imperiali saranno deviate anche su altri tratti del loro percorso per la contemporanea chiusura delle strade intorno al Circo Massimo.

A che ora ci sarà il Roma Pride a Roma e dove

Ma non solo. A Roma sabato pomeriggio ci terrà il Pride e la città è, quindi, davvero blindata. Dalle 15.30 alle 20.30 è prevista la manifestazione ‘Peace & Love’ per chiedere la piena uguaglianza di diritti. Corteo che sfilerà da piazza della Repubblica a via dei Fori Imperiali/piazza Venezia, passando per piazza dei Cinquecento, via Cavour, piazza dell’Esquilino, via Liberiana, piazza Santa Maria Maggiore, via Merulana, via Labicana, piazza del Colosseo, largo Corrado Ricci.