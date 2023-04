Verona, Samuele travolto e ucciso da un’auto mentre è in monopattino: avrebbe compiuto 16 anni tra 4 giorni

Avrebbe compiuto 16 anni tra pochi giorni, eppure il giovanissimo Samuele Brognara non ci è arrivato al compleanno con amici e famiglia a Verona. Infatti, mentre guidava un monopattino elettrico è stato travolto da un’automobile, in responsabilità ancora da accertare. Per il giovane ragazzo non c’è stato scampo, in quanto Samuele è morto sul colpo. I genitori, come ovvio, sono distrutti dal dolore e chiedono verità sulla dinamica del drammatico incidente.

Ragazzo travolto da un’auto mentre viaggiava su un monopattino a Verona

L’incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri. I due mezzi, l’auto e il monopattino, viaggiavano nella stessa direzione nella zona di Oppeano. Per qualche motivo, però, l’automobile ha travolto il velocipede e portato alla morte il 15enne. Lo scontro è stato così tanto violento, che il giovane è stato sbalzato in aria ed è finito nel campo presente al di là della carreggiata. Intervenuti sul posto i paramedici, il personale sanitario ha potuto constatare solamente il decesso del giovane.

Le prime ricostruzioni della polizia stradale, parlano di come l’automobile abbia completamente travolto il giovane a bordo del monopattino. L’incidente tra i due veicoli sarebbe avvenuto lungo via Isolo, nella zona di Oppeano. Come detto, lo scontro si è rivelato devastante per la vita del giovane, che addirittura è stato sbalzato fuori dalla carreggiata all’interno di un campo.

Chi era la vittima dell’incidente?

Il ragazzo si chiamava Samuele Brognara, residente della zona di Zevio, un luogo poco distante dal punto dell’incidente. Sulle dinamiche dell’incidente, ancora gli inquirenti ricercano l’esatta dinamica che può aver fatto scaturire l’incidente. Infatti, sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che ancora oggi stanno portando avanti le giuste perizie per comprendere le dinamiche che hanno comportato la morte di Samuele Brognara. Sul giovane, già i sanitari intervenuti sul posto avevano riscontrato ferite gravissime e duplici fratture, in condizioni di salute che probabilmente non l’avrebbero fatto sopravvivere in nessun tipo di intervento alternativo.