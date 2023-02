Roma, consegna la droga sul monopattino: arrestato 21enne con oltre 3 chili di hashish

La Polizia ha proceduto a un maxi sequestro di droga e all’arresto di un 21enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. È stato nel corso di un servizio di controllo, svolto dagli agenti della Polizia di Stato del XIV Distretto Primavalle, che sono stati sequestrati, 3 chili e 600 grammi di hashish.

Consegnava la droga a bordo di un monopattino

L’attività info-investigativa del distretto di Polizia, nello specifico in via Paolo V nel quartiere di Primavalle, ha avuto inizio nel corso degli ultimi mesi del 2022. I poliziotti con un mirato e costante servizio di osservazione sono riusciti a risalire al modus operandi dell’arrestato, 21enne romano, il quale era solito, nelle ore pomeridiane, dedicarsi alle diverse ‘consegne’ ai clienti della sostanza stupefacente a bordo di un monopattino.

21enne nascondeva in casa oltre 3 chili di stupefacenti

Gli agenti, hanno così proceduto a una perquisizione domiciliare. Nel corso del controllo effettuato all’interno dell’abitazione dove, nei diversi ambienti della casa, hanno rinvenuto panetti e cilindretti di hashish, per un totale di 3 chili e 600 grammi, oltre a numeroso materiale per la pesatura ed il confezionamento. Inoltre, gli agenti hanno trovato, in una stanza adibita a laboratorio dello spaccio, non solo altra sostanza stupefacente, ma anche imballi e borse utilizzati per custodire diverse centinaia di chili di stupefacenti.

Al termine delle indagini svolte dalla forze dell’ordine, il 21enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A seguire il giovane pusher è dovuto comparire davanti al giudice per l’udienza di convalida. L’attenzione delle forze dell’ordine resta alta in merito al fenomeno della droga. I controlli vengono svolti in maniera costante sul territorio al fine di circoscrivere la vendita, ma anche l’assunzione dello stupefacente, che coinvolge soprattutto i giovani. Un’attenzione che andrà avanti con costanza per garantire la sicurezza tra i ragazzi.