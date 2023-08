Vespa Orientalis, continua a fare paura a Roma: nido su un terrazzo di via Portuense

Numerosi gli avvistamenti della vespa orientalis effettuati nel corso di queste settimane a Roma. I quartieri maggiormente interessati dal ‘fenomeno’ sono quelli di Monteverde – che può essere considerato un vero e proprio “epicentro” – arrivando per Piramide e l’Aurelio. Ma non solo: l’ultimo avvistamento si è verificato a via Portuense. La presenza degli insetti crea non poca apprensione nei cittadini che, tuttavia, grazie al prezioso lavoro di divulgazione sul tema, sono diventati ormai abili ed esperti nel riconoscerli.

Ennesimo caso di Vespa Orientalis a Monteverde

L’esperto Andrea Lunerti ha pubblicato su TikTok un video in cui riferisce in merito all’ultimo avvistamento. “Siamo a Via Portuense, ci hanno chiamato perché hanno visto fuoriuscire – eccola qua, è passata in questo momento – una sospetta vespa orientalis da questo piccolo gabbiotto sul terrazzo. Adesso andiamo a verificare. Io ho già visto questo entra ed esci, ovviamente classico di questi insetti quando nidificano. Andiamo insieme a scoprire dove sta il nido. Stiamo scendendo qua, abbiamo visto entrare qui gli insetti in gran numero. Si tratta di vespa orientalis, è vero. Si tratta di loro. Ora siamo qui all’ingresso. Pensate quanto sono furbe. Non stanno facendo vedere che entrano qua per non rivelare il nido, ma noi lo abbiamo già scoperto, ci tiriamo un pochino indietro e infatti, eccola qui. E come vede che ci spostiamoesce una ‘sentinella’ – queste sono le ‘sentinelle’ che proteggono il nido e danno l’allarme quando è necessario”.

Il commento di Andrea Lunerti

“Mamma mia, è grande quanto un piatto da portata e ovviamente noi dovremo stare molto attenti a non innescare un attacco, perché sono veramente tante e potrebbero seriamente ferirci. Ora le lasciamo abituare all’ingresso, soprattutto all’anidride carbonica del mio respiro per poter riuscire ancora una volta a filmare questi insetti straordinari da una grande capacità di adattamento. Questo nido come è partito sarebbe diventato enorme. Ha tutto lo spazio necessario per poter costruire all’interno di questo ambiente. Ancora una volta la vespa orientalis, ancora una volta a Monteverde.