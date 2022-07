Via Cristoforo Colombo, gravissimo incidente tra due auto e una moto: interviene l’elisoccorso

Ancora un terribile incidente su via Cristoforo Colombo, dove questa mattina pochi minuti dopo le 6:00 si sono scontrate due auto e una moto in direzione Roma.

Lo scontro è avvenuto all’altezza di via di Acilia. Ad avere la peggio il centauro, rimasto gravemente ferito. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno richiesto l’intervento di un’eliambulanza. Il ferito, un uomo di 62 anni, è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso di del San Camillo.

I rilievi

In via Cristoforo Colombo sono intervenuti per i rilievi e la gestione del traffico gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale X Mare e del GPit (Gruppo intervento traffico). I caschi bianchi hanno provveduto alla riduzione della carreggiata in direzione Roma, per poter consentire i soccorsi e i rilievi.

Pesanti le ripercussioni sul traffico, con lunghe code in entrambi i sensi di marcia.