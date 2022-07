Via Pratica di Mare ancora chiusa, code sulla Pontina: i percorsi alternativi

Resta chiusa Via di Pratica di Mare dopo gli incendi divampati qualche giorno fa. I pendolari che pensavano di ritrovarla aperta, purtroppo, si sono dovuti ricredere. E hanno dovuto fare i conti, ancora una volta, con i disagi e il traffico in tilt. La strada, infatti, è interdetta tra Castel Romano e Villaggio Azzurro in entrambe le direzioni, quindi si sono tutti riversati sulla Pontina.

Strada chiusa tra via Pontina e via Arno

La strada, come fa sapere Astral, resta chiusa a seguito degli incendi e il tratto interdetto al traffico è quello tra via Pontina e via Arno, in entrambe le direzioni. Gli automobilisti, come percorso alternativo, possono scegliere via Pontina e via Litoranea. Come strada alternativa è consigliata anche la Laurentina, dove non si registrano rallentamenti alla circolazione.