Viabilità da panico nel X Municipio, oltre 40 minuti di traffico per arrivare da Ostia a Casal Palocco

È il caso di dirlo, ma la viabilità è completamente impazzita nel X Municipio di Roma Capitale. Sarà per il raduno nazionale dei Carabinieri che si celebrerà a Ostia, sarà per i molteplici cantieri che vivono all’interno di questo territorio municipale. Ma la situazione è drammatica, specialmente se dal lungomare lidense a Casal Palocco si arriva ad affrontare oltre 40 minuti di traffico intenso. Roba da capogiro, con le stesse tempistiche che tranquillamente le potremmo impiegare per raggiungere mete più lontane come Civitavecchia o i comuni della provincia di Frosinone.

Il traffico da matti sul X Municipio

Prendere una macchina per venire verso Ostia, almeno oggi, significa percorrere una sofferente tratta stradale imbottigliati nel traffico e con la possibilità di beccarsi un forte acquazzone addosso (da domani sarà Allerta Meteo di colore Verde su tutto il Lazio). Una cittadina telefonicamente ci racconta: “Ma cosa devo fare per raggiungere Ostia? Partendo da casa mia a Casal Palocco, sono almeno 40 minuti che sto imbottigliata nel traffico: una situazione insostenibile”. Non ha torto a raccontarlo, specie se i due territori sono collegati dall’arteria urbana della Cristoforo Colombo, che collega il territorio lidense fino alle porte del Centro Storico capitolino.

Via Cristoforo Colombo e via del Mare out

La stessa signora ci richiama qualche ora più tardi: “Che si chiami Cristoforo Colombo o via del Mare, che ho preso ora per tornare a casa, mi ritrovo ugualmente imbottigliata nel traffico. Sono disperata, non ci si può mettere 80 minuti per andare e tornare tra Casal Palocco e Ostia“. Un messaggio che andrebbe fatto ascoltare al sindaco Gualtieri, l’uomo che in campagna elettorale per le scorse amministrative capitoline parlava della “Città a 15 minuti”. Un obiettivo fallito sulle tratte in ferro e che, nei fatti, sembra ulteriormente affossato anche per i mezzi su gomma, pubblici e non. Siamo a maggio, ancora la stagione non è iniziato. Pensiamo cosa accadrà invece quest’estate, con la riattivazione delle attività balneari su Ostia.