Previsioni traffico 1 maggio 2023: bollino rosso sulle autostrade per il Ponte, ecco a che ora partire

In occasione del ponte del primo maggio, si prevede un traffico intenso, da bollino rosso, sulle principali strade italiane. Molti infatti gli italiani che in questi giorni hanno deciso di mettersi al volante per raggiungere le località di vacanza o i parenti lontani. Il rischio, tuttavia, è quello di rimanere imbottigliati nel traffico, circostanza quest’ultima davvero poco piacevole. Ma cosa dobbiamo aspettarci per la giornata di domani, lunedì primo maggio e Festa dei Lavoratori?

Le previsioni del traffico per il 1 maggio

Sicuramente i maggiori flussi di traffico si sono registrati nella giornata di venerdì, in concomitanza con le partenze di numerosi automobilisti. Invece, c’è da aspettarsi molto traffico per il pomeriggio di domani, per via dei rientri verso le maggiori città. Traffico in questo caso da bollino rosso. Non è inoltre da escludere che la fine dei rientri possa interessare anche la mattinata di martedì 2 maggio. Inoltre, è bene sottolineare che oggi – domenica 30 aprile – e domani i mezzi superiori alle 7,5 tonnellate non potranno circolare nella fascia oraria compresa tra le 9 e le 22.

Bollino rosso per la mattinata (e non solo)

In particolare, per la giornata di domani è atteso un traffico intenso soprattutto nella mattinata per via degli spostamenti giornalieri soprattutto sulle arterie stradali che conducono verso località di mare, montagna, aree di campagna ma anche verso città d’arte e piccoli borghi. Inoltre, non va dimenticato che domani rientreranno tutti i viaggiatori. Dunque, si prevede traffico intenso su strade, autostrade e in prossimità di uscite e caselli. Bollino rosso per la mattinata, il tardo pomeriggio e la sera del 1° maggio in molte zone della Penisola. Flusso veicolare maggiormente scorrevole nella parte centrale della giornata e anche nella mattinata del 2 maggio prossimo, quando chi ne ha la possibilità potrà approfittarne per tornare a casa, stando lontano dalle code delle ultime ore.