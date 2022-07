Viaggi, rivoluzione pedaggi sulle autostrade italiane: ecco le novità

Avete presente le lunghe code in autostrada? A chi non sarà capitato almeno una volta di essere protagonisti di una simile situazione? Gli automobilisti maggiormente fortunati riuscivano a scamparla utilizzando il Telepass, evitando così di rimanere imbottigliati nel traffico.

Ma non solo Telepass. Nel mondo dei caselli autostradali è in arrivo un’interessante novità che permetterà agli automobilisti di saltare la fila e di risparmiare del tempo prezioso. In vista dell’esodo estivo, la soluzione della quale stiamo per parlarvi cade a fagiolo.

Pedaggi autostradali: che cos’è UnipolMove

Previo l’utilizzo del percorso apposito per i possessori del Telepass, gli automobilisti potevano aggirare la coda e risparmiare del tempo prezioso. Adesso, sarà possibile saltare la fila anche grazie all’uso di UnipolMove. Il suo funzionamento è semplice: si sottoscrive un contratto, viene poi spedito a casa un dispositivo elettronico che viene abbinato alla targa e questo va infine posizionato in auto al centro del parabrezza. In questo modo sarà possibile aprire in automatico i varchi dei caselli.

Come funziona e costi

Con la stipula del contratto viene stabilito un canone mensile e il pagamento dei pedaggi. I pagamenti vengono entrambi effettuati con addebito diretto su carta di credito. Ma cosa cambia tra Telepass e UnipolMove? A mutare i costi e gli abbonamenti. Dal primo luglio il canone mensile di telepass base ammonta a 1.83 euro con addebito trimestrale, invece l’abbonamento UnipolMove costa 1euro al mese. Va tuttavia ricordato che in questa fase di lancio i primi sei mesi sono gratuiti.

Con UnipolMove il pagamento del pedaggio avviene su tutte le autostrade italiane e, con l’uso dell’apposita applicazione, quello di strisce blu, parcheggi convenzionati, rifornimento carburante, bollo e area C Milano. Ricordiamo infine che UnipolMove — a differenza di Telepass che permette di abbinare due targhe — permette di abbinare una sola targa e la seconda con 0.50 euro al mese in più.