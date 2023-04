Spaccio smart, 22enne ai domiciliari con l’armadio pieno droga: oltre 7.000 euro di dosi

Vicovaro, Roma. Un ragazzo di 22 anni è nei guai per essere stato sorpreso con un certo carico di stupefacenti. Hashish per la precisione, in una quantità tale che ha fatto scattare, ora, l’accusa di detenzione illegale di sostanze stupefacenti. Ma non è tutto, perché il soggetto stava sta scontando il regime degli arresti domiciliari per altre motivazioni, ma nonostante questo continuava a ”fatturare” con le sue attività non proprio in linea con i dettami della legalità. Le dosi ritrovate dagli operatori hanno una valore di circa 7.000 euro. Ecco il dettaglio.

‘Beccato’ a casa con la droga

Qualche giorno fa, dunque, precisamente in data 13.04.2023, i Carabinieri della Stazione di Vicovaro, hanno arrestato un 22enne italiano poiché gravemente indiziato di detenzione illegale di sostanze stupefacenti. L’indagato, come anticipato, era già sottoposto alla misura cautelare coercitiva degli arresti domiciliari per altre cause, e quando si è trovato faccia a faccia con gli operatori dei Carabinieri che si erano presentati a casa sua per un normale controllo di routine, il giovane si è mostrato abbastanza insofferente a quelle azioni. Davanti agli operatori ha continuato a tenere un atteggiamento abbastanza agitato, e tutto ciò ha finito per insospettire ancora di più i Carabinieri che così hanno deciso di essere ancora più meticolosi nei controlli.

Dosi per oltre 7.000 euro

I militari, ritenendo anomalo tale atteggiamento ed avendo fondato motivo di ritenere che il 22enne potesse detenere in casa sostanze stupefacenti o psicotrope, hanno quindi proceduto ad una perquisizione domiciliare, all’esito della quale hanno rinvenuto, celati all’interno di un armadio e ben confezionati con il sistema del sottovuoto, 700 grammi di hashish diviso in panetti, sostanza che immessa nel mercato dello spaccio avrebbe fruttato quasi 7000 euro. L’indagato è stato tratto in arresto nella flagranza di reato, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Tivoli.