Vincenzo D’Amico, morto l’ex calciatore della Lazio: aveva 68 anni

Vincenzo D’Amico, morto l’ex calciatore della Lazio, protagonista dello scudetto del 1974. D’amico si è spento oggi, 1° luglio, all’età di 68 anni, a seguito di una breve malattia. Vincenzo D’Amico è morto nel primo pomeriggio presso il Policlinico Gemelli di Roma, dove era ricoverato.

Come è morto Vincenzo D’Amico

Vincenzo D’Amico era malato di cancro. Lo aveva scoperto da poco e lo aveva annunciato lui stesso sul suo profilo Facebook a maggio attraverso un post. “Mi dicono che i malati oncologici tirano fuori forze inaspettate! Io ci sto provando!”

Invece la battaglia, combattuta con tutte le forze, ha avuto un esito diverso da quello sperato. Non appena la notizia si è diffusa, in migliaia si sono stretti intorno alla famiglia dell’ex calciatore biancoceleste: tifosi, sportivi, o semplici appassionati. Da sempre simbolo della Lazio, ha fatto parte della squadra quando era all’apice, nel periodo di Maestrelli e Chinaglia, restandoci per sedici anni, dal 1971 al 1986, fatta salva una una breve parentesi di un anno passata nel Torino. In quel periodo ha registrato 336 presenze, segnando 49 gol. Nell’ultimo periodo lo abbiamo visto in tv, come opinionista sportivo, nelle trasmissioni delle reti Rai.

L’annuncio su Facebook

Quando, a maggio, Vincenzo D’Amico aveva annunciato la sua malattia, la sua bacheca era stata letteralmente inondata di messaggi volti a fargli sentire effetto, vicinanza e solidarietà. E adesso, che ha perso la guerra contro il cancro, sono altrettanti, se non ancora di più, i messaggi arrivati da tutte le persone che hanno conosciuto Vincenzo di persona o solo attraverso i suoi gol o i suoi commenti sportivi.