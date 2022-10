Violenta lite a Pomezia: aggredisce un 27enne e lo accoltella

Una banale lite, poi degenerata in violenza. E culminata con un accoltellamento. Questo è quello che è successo nella serata di ieri a Pomezia, nel centro di accoglienza straordinaria di Via Fiorucci: è qui che due giovani hanno discusso, poi uno di loro ha tirato fuori il coltello dalla tasca. E ha ‘colpito’ il rivale.

L’accoltellamento ieri a Pomezia

La violenta discussione ha avuto come sfondo il centro di accoglienza straordinario di via Fiorucci: è qui che un 24enne somalo, sotto effetto di alcool, ha prima aggredito un 27enne (suo connazionale), poi con un grosso coltello lo ha accoltellato. E ferito al fianco. Il 27enne è stato immediatamente soccorso e non sembrerebbe essere in condizioni critiche.

L’arresto

Sul posto ieri sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Pomezia, che hanno immediatamente soccorso la vittima e bloccato l’aggressore, evitando così che la situazione potesse degenerare. Ancora di più. Il somalo è stato arrestato in flagranza di reato: dovrà rispondere di lesioni personali. Il giovane, intanto, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Pomezia in attesa di comparire davanti al Tribunale di Velletri per la celebrazione del rito direttissimo.