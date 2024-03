Violenta rissa a Prima porta, mazze e pugni in strada: quattro feriti, un uomo investito

Decine di persone hanno partecipato quest’oggi a una rissa su via Tiberina, con tanto di mazze.

Botte, spintoni, schiaffi e pugni alla periferia Nord di Roma. Una rissa in piena regola su via Tiberina quest’oggi, verso l’ora di pranzo, ha lasciati esterrefatte diverse persone: alcune di loro hanno ripreso le scene da un mezzo pubblico, intento ad attraversare la via, e per cui testimoni di un brutale pestaggio a opera di un folto gruppo di persone a pochi metri dalla piazza di Prima Porta. Quattro le persone ferite, di cui una letteralmente travolta da un’auto e volata sulla carreggiata per l’impatto.

Violenta rissa a Prima Porta: quattro feriti in codice rosso

Scene da film a Prima Porta verso l’ora di pranzo. Poco dopo le 13 un gruppo di persone ha cominciato a discutere animosamente all’altezza del civico 107 di via Tiberina, nei pressi del sottopassaggio dove si trova una fermata dei bus. Proprio a bordo di una vettura diverse persone hanno ritratto una scena dai contorni surreali: decine di persone intente a picchiarsi senza pietà, con tanto di mazze, alcune accanendosi sugli altri distesi a terra. “Guarda lì, così lo ammazza”, si sente dire da alcuni testimoni nel video, preoccupati per la gravità delle scene assistite. Sul posto sono giunti dopo la segnalazione i carabinieri della compagnia di Roma Cassia, sedando la rissa.

Durante la colluttazione sono state identificate quattro persone ferite, trasportate in codice rosso all’ospedale. Un 63enne romano, in particolare, coinvolto nella rissa, sarebbe stato preso in pieno da un’autovettura, ruzzolando sull’asfalto e per diversi metri. Non sono ancora chiare le motivazioni che hanno condotto a tanta violenza, le indagini sono ancora in corso e i militari stanno cercando di rintracciare ancora alcuni partecipanti: due persone si sarebbero date alla fuga a bordo delle autovetture, tra cui quella che ha investito il 63enne, tra i quattro feriti soccorsi e giunti in ospedale in codice rosso.