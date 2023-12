Viterbo: aggredisce l’ex compagna a morsi, in carcere 24enne

Una feroce aggressione quella commessa da un 24enne di origini tunisine ai danni della sua ex compagna. Si è accanito verso di lei a morsi, tant’è che i poliziotti di Viterbo hanno dovuto tradurlo in carcere per le violenze protratte per mesi.

Ha aggredito la sua ex compagna a morsi, provocandole una profonda ferita al mento, e l’ha picchiata con diversi colpi al volto. Per questo motivo un 24enne di origine tunisina è stato arrestato dai poliziotti della Questura di Viterbo ed è finito al carcere Mammagialla del capoluogo della Tuscia.

Botte e violenze alla ex compagna: arrestato un 24enne tunisino

Le violenze nei confronti della sua ex compagna di 29 anni sarebbero andate avanti da mesi, ma il culmine sarebbe arrivato domenica scorso, 17 dicembre, quando gli investigatori sono intervenuti in piazza dei Caduti in seguito alla richiesta d’aiuto della donna.

Gli agenti, arrivati sul posto, hanno trovato la 29enne ferita e con gli occhi tumefatti: “Sono stata aggredita dal mio ex”, ha raccontato ai poliziotti. Gli operatori sanitari, intervenuti nei confronti della vittima, hanno refertato una ferita profonda al mento della donna, provocata da un morso, a cui si sono aggiunti i segni dei colpi subiti in viso, probabilmente provocati nei giorni precedenti. L’uomo, per impedire di chiedere aiuto alla ex compagna, dopo averla aggredita le avrebbe inoltre portato via il telefono. Rintracciato e condotto negli uffici di via Romiti, il 24enne è stato arrestato per maltrattamenti e lesioni.